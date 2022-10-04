في دورتها الخامسة عشر.. اتحاد القدم يعقد جمعيته العمومية العادية في 19 أكتوبر

ومن المقرر أن تشهد الجمعية تقديم تقرير الرئيس الذي يضم الأنشطة التي أقيمت منذ اجتماع الجمعية العمومية السابق الذي أقيم في السادس من أكتوبر الماضي، حيث يستعرض رئيس الاتحاد أبرز الأعمال التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية.