دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرياض مع الفتح

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض مع شقيقه الفتح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.