دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرياض مع الفتح

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض مع شقيقه الفتح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابياً بهدف لكل فريق.
هدفا المباراة سجلهما عباس الحسن للفتح في الدقيقة 33 قبل أن يتعادل صالح آل عباس في الدقيقة 68.
الجدير بالذكر أن الفتح لعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه مروان سعدان في الدقيقة 35.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح عند النقطة رقم 24 كما ارتفع رصيد الرياض عند النقطة رقم 12.