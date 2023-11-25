رياضة

أندية سعودية تنافس "أرسنال" و"مانشستر يونايتد" على التعاقد مع "بيدرو نيتو" لاعب "وولفرهامبتون"

بعمر الـ"23" عامًا ومسؤولو ناديه يطلبون "60" مليون جنيه إسترليني للاستغناء عنه
أندية سعودية تنافس "أرسنال" و"مانشستر يونايتد" على التعاقد مع "بيدرو نيتو" لاعب "وولفرهامبتون"

كشفت صحيفة "donbalon" الإسبانية عن اهتمام عدد من الأندية السعودية بالتعاقد مع البرتغالي "بيدرو نيتو"، لاعب "وولفرهامبتون واندررز" الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لذات الصحيفة: فإن بعض الأندية السعودية دخلت في سباق مع "أرسنال" و"مانشستر يونايتد" الإنجليزيين لضمّ نجم "ولفرهامبتون" بالميركاتو الشتوي القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي الإنجليزي حدّدوا سعرًا قدره "60" مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن الجناح البرتغالي.

وانضمّ "بيدرو نيتو" البالغ من العمر "23" عامًا، لنادي "وولفرهامبتون واندررز" في أغسطس 2019، قادمًا من "لاتسيو"، كما يشارك المنتخب البرتغالي منذ 2019، وتبلغ القيمة السوقية له نحو "32" مليون يورو.

بيدرو نيتو

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