أندية سعودية تنافس "أرسنال" و"مانشستر يونايتد" على التعاقد مع "بيدرو نيتو" لاعب "وولفرهامبتون"

وانضمّ "بيدرو نيتو" البالغ من العمر "23" عامًا، لنادي "وولفرهامبتون واندررز" في أغسطس 2019، قادمًا من "لاتسيو"، كما يشارك المنتخب البرتغالي منذ 2019، وتبلغ القيمة السوقية له نحو "32" مليون يورو.