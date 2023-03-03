دوري روشن.. "الاتحاد" يتخطى "الخليج" بثلاثية ويرتقي للصدارة

حقق فريق الاتحاد فوزًا غاليًا وثمينًا على شقيقه الخليج بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 2023.
أهداف المباراة سجّلها كل من عبدالرزاق حمد الله من علامة الجزاء (54)، والمحترف البرازيلي رومارينهو (69)، والمدافع أحمد شراحيلي (73).
بتلك النتيجة ارتقى "الاتحاد" لصدارة جدول الترتيب مؤقتًا، رافعًا رصيده عند النقطة رقم 44 في المركز الأول، بينما توقف رصيد "الخليج" عند النقطة رقم 16 بالمركز الرابع عشر أول المراكز المؤهلة إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.