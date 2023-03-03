رياضة

دوري روشن.. "الاتحاد" يتخطى "الخليج" بثلاثية ويرتقي للصدارة

فرحة عبدالرزاق حمد الله لاعب الاتحاد بتسجيله هدف في مرمى الخليج
فرحة عبدالرزاق حمد الله لاعب الاتحاد بتسجيله هدف في مرمى الخليج
أمجد أحمد آدم
أمجد أحمد آدم

حقق فريق الاتحاد فوزًا غاليًا وثمينًا على شقيقه الخليج بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 2023.

أهداف المباراة سجّلها كل من عبدالرزاق حمد الله من علامة الجزاء (54)، والمحترف البرازيلي رومارينهو (69)، والمدافع أحمد شراحيلي (73).

بتلك النتيجة ارتقى "الاتحاد" لصدارة جدول الترتيب مؤقتًا، رافعًا رصيده عند النقطة رقم 44 في المركز الأول، بينما توقف رصيد "الخليج" عند النقطة رقم 16 بالمركز الرابع عشر أول المراكز المؤهلة إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

نادي الاتحاد
نادي الخليج
دوري روشن السعودي للمحترفين

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