دوري روشن.. "الاتحاد" يتخطى "الخليج" بثلاثية ويرتقي للصدارة

حقق فريق الاتحاد فوزًا غاليًا وثمينًا على شقيقه الخليج بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 2023.