طواقم محلّية تدير مباريات افتتاحية الجولة الثامنة من دوري روشن

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباريات، اليوم السبت، في افتتاحية الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/ 2023م.
فقد أسند إلى الحكم محمد الهويش إدارة مباراة الطائي وضيفه الهلال المقررة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، على أن يعاونه كلٌّ من: محمد العكبري مساعدًا أولَ، وحسن آل سلام مساعدًا ثانيًا، فيما يتولّى الإشراف على غرفة الفيديو الحكم رائد الزهراني، بمساعدة من محمد الحنفوش.
وكلف ممدوح آل شهدان قيادة مباراة الفتح وضيفه الرائد التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وسيساعده عبدالرحيم الشمري وأحمد العتيق، في حين ستكون غرفة الفيديو في عهدة محمد الحربي، وبمساعدة من عبدالعزيز البريه.
وسيقود ماجد الشمراني مواجهة الشباب وضيفه الخليج التي يحتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويعاونه كلٌّ من: فهد العمري، وسعد الشبرمي، على أن يتولى إدارة غرفة الفيديو الحكم عبدالله الحربي، ومحمد المطرودي.