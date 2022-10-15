طواقم محلّية تدير مباريات افتتاحية الجولة الثامنة من دوري روشن

فقد أسند إلى الحكم محمد الهويش إدارة مباراة الطائي وضيفه الهلال المقررة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، على أن يعاونه كلٌّ من: محمد العكبري مساعدًا أولَ، وحسن آل سلام مساعدًا ثانيًا، فيما يتولّى الإشراف على غرفة الفيديو الحكم رائد الزهراني، بمساعدة من محمد الحنفوش.