اعتباراً من غدٍ الأربعاء.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق منصة +SAFF لنقل مباريات المسابقات المحلية

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم منصة +SAFF لبث جميع مباريات المسابقات المحلية التي لا تمتلك حقوق نقل حصرية، حيث ستبدأ المنصة نقل المباريات بالبث التجريبي اعتباراً من غدٍ الأربعاء عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمنصة، على أن يتم تدشين التطبيقات على الهواتف الذكية خلال الأسبوع المقبل.
ويهدف الاتحاد السعودي من خلال هذا المشروع إلى تأسيس قاعدة بيانات للاعبين وتحديداً للاعبي الفئات السنية بما يخدم المنتخبات السنية والأندية في معرفة أرقام وبيانات اللاعبين للاعتماد عليها في التحليل الفني ومعرفة أداء اللاعبين، بالإضافة إلى مساعدة المدربين والكشافين في اكتشاف المواهب، والاستفادة من البيانات الرقمية للاعبين، وكذلك الحكام في معرفة أداء الحكام وتقييم مستوياتهم، والوقوف على قابليتهم للتطوير والدعم، إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير الرياضية لمتابعة المباريات.
وتستهدف المنصة نقل وإنتاج 20 مسابقة، من 62 ملعباً تم تجهيزها بالكاميرات، على أن يتم إضافة باقي الملاعب بشكل تدريجي، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي للمساهمة في تحقيق أهداف إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2021، واعتمدت على 7 ركائز ومنها مسار التحول الرقمي باعتماد الحلول التقنية في مجالات الأداء والمتابعة الصحية بما يخدم مسار تطوير المواهب.
وستوفر المنصة الرقمية محتوى رقمياً لجميع فعاليات ومناسبات الاتحاد السعودي، حيث ستكون المنصة محوراً هاماً ونقطة اتصال مع الجماهير لإطلاعهم بصورة أسهل على مستجدات الاتحاد المرئية، إلى جانب استعراض الوثائقيات وملخصات المباريات والمنافسات التي تمتلك حقوق نقل حصرية.
وتتمتع كاميرات +SAFF التي تعمل في مختلف الظروف الجوية بتقنية عالية الجودة، كما أنها متعددة العدسات والزوايا، لضمان تغطية كافة مساحة الملعب وبتقنية بث سحابية دون تدخل بشري في الإنتاج والتصوير، حيث سيكون هناك مركز بث مركزي في الرياض لإدارة ونقل الأحداث عبر المنصة.