اعتباراً من غدٍ الأربعاء.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق منصة +SAFF لنقل مباريات المسابقات المحلية

ويهدف الاتحاد السعودي من خلال هذا المشروع إلى تأسيس قاعدة بيانات للاعبين وتحديداً للاعبي الفئات السنية بما يخدم المنتخبات السنية والأندية في معرفة أرقام وبيانات اللاعبين للاعتماد عليها في التحليل الفني ومعرفة أداء اللاعبين، بالإضافة إلى مساعدة المدربين والكشافين في اكتشاف المواهب، والاستفادة من البيانات الرقمية للاعبين، وكذلك الحكام في معرفة أداء الحكام وتقييم مستوياتهم، والوقوف على قابليتهم للتطوير والدعم، إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير الرياضية لمتابعة المباريات.