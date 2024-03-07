"فيرستابين" يخطف صدارة الحصة التجريبية الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

وتمكن الإسباني فيرناندو ألونسو سائق فريق "أستون مارتن" من الحصول على المركز الأول في المرحلة التجريبية الثانية، والتي انطلقت في تمام الثامنةِ مساءً، مدوناً بذلك أسرع لفةٍ؛ بواقع دقيقة و28 ثانية و827 جزءاً من الثانية، فيما ظفر البريطاني جورج راسل سائق فريق "مرسيدس" بالمركز الثاني، ومن خلفهم الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق "ريد بُل".