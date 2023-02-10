"فيفا" يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2022، حيث سيتم اختيار الفائز في حفل بيوم ٢٧ فبراير ٢٠٢٣.
وضمت القائمة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وبطل العالم رفقة منتخب بلاده الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، إضافة إلى زميله في فريق العاصمة الفرنسية كيليان مبابي هداف كأس العالم قطر 2022 مع المنتخب الفرنسي.
وكذلك مواطنه كريم بنزيمة قائد ريال مدريد والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الميرينغي والفائز بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2022 الصادرة عن مجلة فرانس فوتبول.
وتم الإعلان أيضاً عن المتأهلين الثلاثة للتصفيات النهائية لجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام ٢٠٢٢ حيث يتنافس كل من بيث ميد وأليكس مورجان وأليكسيا بوتيلاس على الجائزة المرموقة.
تُمنح الجائزة لأبرز اللاعبات أداءً في كرة القدم للسيدات في الفترة ما بين السابع من أغسطس ٢٠٢١ إلى ٣١ يوليو ٢٠٢٢ وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل باريس يوم ٢٧ فبراير ٢٠٢٣.
و تم ترشيح أربع عشرة لاعبة في البداية لجائزة أفضل لاعبة في العالم، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء.
من هذه القائمة تم اختيار متأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من أربع مجموعات: مدربات المنتخب الوطني للسيدات، وقادة المنتخب الوطني للسيدات، وصحفيات كرة القدم النسائية، والمشجعون الذين صوتوا على موقع FIFA الرسمي.
كما تم الكشف عن القائمة النهائية لمرشحي جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام الماضي، والتي تقدم ضمن حفل جوائز "ذا بيست" الخاصة بالفيفا سنوياً.
وتضمنت القائمة لاعب المنتخب البرازيلي ريتشارليسون، وهدفه ضد صربيا في كأس العالم قطر 2022 بالإضافة إلى هدف اللاعب البولندي من ذوي الإعاقة مارسين أوليكسي في مرمى ستال رزيسزوف وهدف ديميتري باييت لاعب مارسيليا الفرنسي ضد باوك اليوناني في دوري المؤتمر الأوروبي.
و تكريماً للهدف الأكثر إثارة لهذا العام في كرة القدم للرجال والسيدات، سيتم الإعلان عن الفائز في حفل باريس في ٢٧ فبراير ٢٠٢٣.
وقد تم ترشيح ١١ هدفاً في البداية لجائزة بوشكاش، من هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين الثلاثة للتصفيات النهائية من قبل المشجعين الذين صوتوا على موقع FIFA الرسمي بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الخبراء.