"فيفا" يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022

وقد تم ترشيح ١١ هدفاً في البداية لجائزة بوشكاش، من هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين الثلاثة للتصفيات النهائية من قبل المشجعين الذين صوتوا على موقع FIFA الرسمي بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الخبراء.