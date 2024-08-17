في قمة كأس الدرعية للسوبر.. تعرف على تشكيلة الهلال والنصر

تنطلق قمة نهائي كأس الدرعية للسوبر، الذي يجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره النصر، في تمام الساعة 7:15؛ وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها، بقيادة الحكم البرتغالي "أرتور دياز".