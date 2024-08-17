رياضة
في قمة كأس الدرعية للسوبر.. تعرف على تشكيلة الهلال والنصر
تنطلق قمة نهائي كأس الدرعية للسوبر، الذي يجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره النصر، في تمام الساعة 7:15؛ وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها، بقيادة الحكم البرتغالي "أرتور دياز".
وسيبدأ البرتغالي "كاسترو" المدير الفني لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية:
بينتو ماتيوس
سلطان الغنام
علي لاجامي
إيميريك لابورت
أليكس تيليس
عبدالله الخيبري
أوتافيو مونتيرو
أيمن يحيى
أندريس تاليسكا
ساديو ماني
كريستيانو رونالدو.
فيما اختار البرتغالي الآخر "خيسوس" المدير الفني لنادي الهلال، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه:
- ياسين بونو
- سعود
- كاليدو كوليبالي
- حسان تمبكتي
- رينان لودي
- روبن نيفيز
- ميلينكوفيتش سافيتش
- سالم الدوسري
- ميشايل ديلغادو
- مالكوم
- ألكسندر ميتروفيتش.