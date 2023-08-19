تحت أنظار "نيمار" و"بونو".. الفيحاء "يُفسد" فرحة الهلال

تحت أنظار أكثر من 50 ألف متفرج، أفسد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم فرحة مستضيفه الهلال؛ وذلك بفرض التعادل الايجابي بهدف لمثله على اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في الرياض، في ختام الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني "يايل فالكون".