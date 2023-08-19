تحت أنظار "نيمار" و"بونو".. الفيحاء "يُفسد" فرحة الهلال

تحت أنظار أكثر من 50 ألف متفرج، أفسد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم فرحة مستضيفه الهلال؛ وذلك بفرض التعادل الايجابي بهدف لمثله على اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في الرياض، في ختام الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني "يايل فالكون".
الشوط الأول انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، وكان الفيحاء البادئ في التسجيل عن طريق اللاعب "سكالا" عند الدقيقة الـ15، حين سدد كرة قوية في سقف مرمى حارس الأزرق عبدالله المعيوف.
وبعد خمس دقائق فقط عدّل الهلال النتيجة عند الدقيقة الـ20 عن طريق عبدالله الحمدان.
وفي الشوط الثاني أنقذ حارس الفيحاء "فلاديمير" مرمى فريقه من هدف محقق بقدم لاعب الهلال "ديلغادو". وأضاع "نيفيز" فرصة تعزيز النتيجة لفريقه الهلال عند الدقيقة الـ86.
وبتلك النتيجة بلغ الهلال والفيحاء النقطة الرابعة.
يُذكر أن الأمسية الكروية شهدت تقديم لاعبَي الهلال البرازيلي "نيمار" والحارس المغربي "ياسين بونو".