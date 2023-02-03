دوري روشن للمحترفين : "رونالدو" ينقذ "النصر" من الخسارة أمام الفتح

نجح البرتغالي كريستيانو في تسجيل هدف قاتل منح به فريقه النصر نقطة التعادل أمام الفتح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) ضمن مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
أهداف المباراة سجلها اللاعب الإسباني كريستيان تيو للفتح في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول قبل أن يعدل المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا النتيجة للنصر في الدقيقة 42.
و في شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة 58 نجح اللاعب سفيان بن دبكة في تسجيل الهدف الثاني للفتح قبل أن يتعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر في الدقيقة "90+2" من علامة الجزاء.
وشهدت المباراة طرد هداف النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا بالبطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على مواطنه بيتروس متوسط ميدان الفتح وذلك في الدقيقة (90+5).
بتلك النتيجة يحافظ النصر على صدارة جدول الترتيب بـ34 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب الثاني بينما رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة وضعته بالمركز السادس.