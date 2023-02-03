دوري روشن للمحترفين : "رونالدو" ينقذ "النصر" من الخسارة أمام الفتح

نجح البرتغالي كريستيانو في تسجيل هدف قاتل منح به فريقه النصر نقطة التعادل أمام الفتح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) ضمن مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.