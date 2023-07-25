الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة النصر.. في البطولة العربية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته في ملعب النادي الرديف بقيادة المدرب خوان براون استعدادًا للبطولة العربية التي سيستهل أولى مبارياته فيها بلقاء فريق النصر يوم الجمعة المقبل.
انطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لعدة مجموعات طبقت تدريبات فنية منوعة أبرزها: التحكم بالكرة عند الاستلام والتسليم من لمسة واحدة، تلاها بمناورة تكتيكية في ثلثي الملعب ركز من خلالها على تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ على الكرة، والضغط على المنافس.