الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة النصر.. في البطولة العربية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته في ملعب النادي الرديف بقيادة المدرب خوان براون استعدادًا للبطولة العربية التي سيستهل أولى مبارياته فيها بلقاء فريق النصر يوم الجمعة المقبل.