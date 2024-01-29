على "ملاعب أسباير".. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس آسيا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم غدٍ الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.
ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملاعب أسباير"، تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمارين تكتيكية، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب "فيصل الغامدي" في التدريبات الجماعية لتعرضه لنزلة برد.