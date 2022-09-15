الهلال للعودة للوصافة.. والتعاون للاقتراب من مربع الكبار

تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة ثلاث مواجهات مثيرة نتائجها في غاية الأهمية للفرق المتنافسة إذ ستعيد رسم جدول الترتيب قبل الذهاب إلى التوقف الدولي.
يستضيف التعاون سادس الترتيب بـ7 نقاط، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة نظيره ضمك صاحب المركز السابع وذلك عند الساعة (6:50) مساءً.
يتطلع التعاون للاستمرار بانطلاقته القوية هذا الموسم ومواصلة حصد النتائج الإيجابية للوصول للانتصار الثالث لضمان البقاء بين رباعي المقدمة.
في المقابل يأمل الضيوف في استعادة توازنهم وطي صفحة خسارة الجولة الماضية من أمام النصر والعودة سريعاً لسكة الانتصارات للبقاء قريباً من فرق المقدمة.
يواجه فريق أبها صاحب المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط ضيفه الفيحاء جاره في جدول الترتيب حيث يحتل المرتبة الثالثة عشرة برصيد نقطة وحيدة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة عند الساعة (6:50) مساءً.
يسعى أصحاب الضيافة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتضميد الجراح ووقف نزيف النقاط.
في الجانب الآخر يمر الفيحاء بفترة من تراجع المستوى والنتائج أدت لخسارته في مباراتين متتاليتين في بداية الموسم من ضمك والهلال قبل أن يحقق التعادل أمام التعاون في الجولة الماضية لذا يأمل في تصحيح المسار.
يلاقي الهلال ثالث الترتيب بـ9 نقاط ضيفه الوحدة صاحب المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند تمام الساعة التاسعة مساءً.
يتطلع حامل اللقب إلى مواصلة مسلسل الانتصارات للمحافظة على مركزه والبقاء في دائرة المنافسة حيث يمر الفريق حالياً بفترة زاهية فنياً ومعنوياً.
في الجانب الآخر يأمل الوحدة الذي تراجعت عروضه ونتائجه في بداية الدوري، في تحقيق مفاجأة إيجابية ستكون دافعاً للاعبين لاستعادة الثقة والظهور بصورة مختلفة في المباريات المقبلة.