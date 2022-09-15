الهلال للعودة للوصافة.. والتعاون للاقتراب من مربع الكبار

يواجه فريق أبها صاحب المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط ضيفه الفيحاء جاره في جدول الترتيب حيث يحتل المرتبة الثالثة عشرة برصيد نقطة وحيدة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة عند الساعة (6:50) مساءً.