خلال الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل .. الرياض تستضيف المنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي

تستضيف اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وللمرة الأولى في تاريخها، المنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي بمشاركة 45 لجنة أولمبية آسيوية وعدد من قيادات اللجنة الأولمبية الدولية خلال الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل في مدينة الرياض.
ويشتمل المنتدى على العديد من الفعاليات وورش العمل، حيث سيعقد اجتماعات تحضيرية يومي 4-5 لرؤساء الوفود الآسيوية لدول غرب وجنوب قارة آسيا، ويومي 6-7 لرؤساء وفود دول شرق آسيا؛ لتناول استعدادات الدول الآسيوية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس2024)، وعرض كل المستجدات والمرئيات المتعلقة بالدورة الأولمبية.
كما تتناول الاجتماعات، مستجدات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تُقام في هانغتشو الصينية من 23 سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر 2023م، ودورة الألعاب العالمية للفنون القتالية بمدينة الرياض خلال الفترة من 22 أكتوبر وحتى الثاني من نوفمبر، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية المقرر إقامتها بتايلاند في نوفمبر من العام 2023م، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة (الرياض2025)، واسياد (ناغويا2026) ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا2029)، واسياد (الدوحة2030)، واسياد (الرياض2034).
ويستعرض المنتدى، موضوعات؛ الإدارة والحوكمة المالية، والتقييم المالي والتدقيق، والسياسة المالية، وبرامج القيم الأولمبية، وأساليب اللجان الأولمبية الوطنية في إيصال المعرفة والمعلومات لأفراد المجتمع وتبادل الخبرات فيما بينها.
ويُقام على هامش الاجتماعات التي تعقد للمرة الأولى في مدينة الرياض، حفل عشاء في الخامس من ديسمبر، إضافة إلى إقامة سباق (FunRun) للضيوف ورؤساء الوفود الآسيوية للترويج لاسياد هانغتشو 2023.