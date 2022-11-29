خلال الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل .. الرياض تستضيف المنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي

كما تتناول الاجتماعات، مستجدات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تُقام في هانغتشو الصينية من 23 سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر 2023م، ودورة الألعاب العالمية للفنون القتالية بمدينة الرياض خلال الفترة من 22 أكتوبر وحتى الثاني من نوفمبر، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية المقرر إقامتها بتايلاند في نوفمبر من العام 2023م، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة (الرياض2025)، واسياد (ناغويا2026) ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا2029)، واسياد (الدوحة2030)، واسياد (الرياض2034).