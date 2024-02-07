كاسترو: رونالدو جاهز للمشاركة.. وخيسوس يؤكد: سلمان الفرج خارج القائمة

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو: إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جاهز لقيادة فريقه أمام الهلال، غداً الخميس، في "ديربي الرياض" الذي يجمع النصر والهلال، في نهائي كأس موسم الرياض، على ملعب "المملكة أرينا".
وأشار "كاسترو" إلى جاهزية فريقه النصر من جميع النواحي الفنية والبدنية والنفسية لمواجهة الهلال.
جاء ذلك أثناء حديثه بالمؤتمر الصحفي عن مواجهة الغد والتي وصفها بالمهمة جداً؛ لأنها ديربي يهمه ويهم لاعبيه الفوز به، مشيراً إلى أنهم في النصر سيلعبون للفوز فقط.
من جانبه، شدد المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي خيسوس على جاهزية فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام النصر.
وتابع خيسوس في المؤتمر الصحفي: إن اللاعبين الدوليين جميعهم مستعدون لخوض أية مباراة، وسيكونون في أتم الجاهزية قبل مواجهة النصر في نهائي كأس موسم الرياض.
وأكد: جاهزون لتحدي رونالدو وفريقه. ما يحدث في الكرة السعودية أمر عظيم يحمل الهلال والنصر المسؤولية فهما يقدمان مباراة كبيرة.
وكشف: سلمان الفرج لن يشارك في مباراة النصر، لا يزال غير جاهز فنياً، وسالم الدوسري جاهز وأدواره مع الهلال تختلف عن المنتخب السعودي، ونثق أنه سيؤدي أداء جيداً.