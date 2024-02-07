كاسترو: رونالدو جاهز للمشاركة.. وخيسوس يؤكد: سلمان الفرج خارج القائمة

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو: إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جاهز لقيادة فريقه أمام الهلال، غداً الخميس، في "ديربي الرياض" الذي يجمع النصر والهلال، في نهائي كأس موسم الرياض، على ملعب "المملكة أرينا".