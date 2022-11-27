كأس العالم قطر 2022.. "المغرب" يكتب التاريخ.. قنص "بلجيكا" وارتقى للصدارة

نجح المنتخب المغربي الأول لكرة القدم الشقيق في تحقيق فوز مثير على نظيره المنتخب البلجيكي في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة.
وحقّقت الأسود المغربية الفوز على البلجيكيين بهدفين نظيفين في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب عبد الحميد صابري، وفي الدقيقة 92 عن طريق اللاعب زكريا بو فال.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب المغربي عند النقطة رقم 4 في الصدارة بالتساوي مع المنتخب البلجيكي.
ستكون مباراة الجولة الثالثة هي الحاسمة للمجموعة؛ حيث يلاقي المنتخب المغربي منتخب كندا، في حين سيلتقي منتخب كرواتيا أمام المنتخب البلجيكي، وفي حال فوز المغرب سيضمن الأسود تأهلهم لدور الـ16.