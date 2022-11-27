كأس العالم قطر 2022.. "المغرب" يكتب التاريخ.. قنص "بلجيكا" وارتقى للصدارة

نجح المنتخب المغربي الأول لكرة القدم الشقيق في تحقيق فوز مثير على نظيره المنتخب البلجيكي في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة.