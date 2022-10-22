ضمن تحضيراته لبطولة القارات.. "أخضر الشاطئية" يتعادل وديًا مع نظيره البحريني

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، مع نظيره المنتخب البحريني، بنتيجة 3-3، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم (السبت)، على الملعب الترابي بالاتحاد البحريني لكرة القدم.وتأتي هذه الودية ضمن تحضيرات (أخضر الشاطئية)، للمشاركة في بطولة القارات التي ستقام في إمارة دبي في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل وبطولة نيوم الدولية التي ستقام في الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر المقبل.