نادي "كاليارى" الإيطالي رفض التعاقد مع مهاجم "مغربي مشهور" بالدوري السعودي

كشفت وسائل إعلام إيطالية، أنه تم اقتراح اسم مهاجم مغربي معروف يلعب في الدوري السعودي على نادي كالياري الإيطالي للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الحالية.
وقال الصحفي الإيطالي رودى غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت": إن النادي الإيطالي غير مهتم بضم اللاعب المغربي بسبب سلوكه وعدم انضباطه.
وربطت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر بمهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، بسبب أزمته الأخيرة مع ناديه السابق النصر.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد عاقبت منذ أيام مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله بالإيقاف لمدة 4 أشهر على خلفية قضية النصر ضد الاتحاد ولاعبه.