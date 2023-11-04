تدريبات استرجاعية لـ"الفتح".. و"بيليتش" يمنح اللاعبين راحة

أجرى الفريق الفتح اليوم تدريبات استرجاعية للمجموعة التي خاضت مواجهة الأمس أمام فريق الهلال دوريًّا.
وتنوعت التدريبات بين لياقية وفنية؛ إذ قسَّم المدير الفني، السيد "سلافن بيليتش"، الفريق لمجموعتين، أُقيمت بينهما مناورة عبر مساحة ثلث الملعب.
وفي ختام التدريبات منح الجهاز الفني لاعبي الفريق إجازة لمدة يوم واحد، على أن تُستكمل التدريبات بعد غد الاثنين بمشيئة الله.
وعلى صعيد متصل، غاب عن تدريبات اليوم اللاعبان علي الزبيدي وفهد الحربي؛ لشعورهما ببعض الآلام، وسط متابعة من الجهاز الطبي للفريق، فيما يواصل مراد باتنا وسفيان بن دبكة ودجانيني تفاريس برامجهم العلاجية.