تدريبات استرجاعية لـ"الفتح".. و"بيليتش" يمنح اللاعبين راحة

وعلى صعيد متصل، غاب عن تدريبات اليوم اللاعبان علي الزبيدي وفهد الحربي؛ لشعورهما ببعض الآلام، وسط متابعة من الجهاز الطبي للفريق، فيما يواصل مراد باتنا وسفيان بن دبكة ودجانيني تفاريس برامجهم العلاجية.