رياضة

الهلال يتطلع لحصد النقاط الثلاث من الفيحاء.. والاتحاد يسعى لمواصلة انطلاقته القوية أمام الطائي

ثلاث مباريات في ختام الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين
الهلال يتطلع لحصد النقاط الثلاث من الفيحاء.. والاتحاد يسعى لمواصلة انطلاقته القوية أمام الطائي

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بإقامة 3 مباريات على النحو الآتي:

أبها - الرائد

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

يدخل أبها المباراة وهو بالمركز الـ14 بدون أي نقاط، كما يدخل الرائد اللقاء برصيد صفري دون أن يمتلك أي نقطة، ويحتل المركز الـ16.

الهلال - الفيحاء

تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

يشارك الهلال باللقاء وهو يحتل المركز السابع، ولديه 3 نقاط، في حين يقع الفيحاء بالمركز الثامن بعدد النقاط ذاته.

الاتحاد - الطائي

يستضيف الاتحاد ضيفه الطائي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وذلك في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل الاتحاد المواجهة وهو بالمركز السادس برصيد 3 نقاط، بينما يأتي الطائي بالمركز العاشر؛ إذ يمتلك 3 نقاط.

الدوري السعودي للمحترفين
نادي الاتحاد
نادي أبها
نادي الهلال
نادي الفيحاء
نادي الرائد
نادي الطائي
دوري روشن السعودي

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