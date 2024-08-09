برشلونة يعلن رسميًّا عن تعاقده مع "داني أولمو"

أعلن برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم "داني أولمو"؛ لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتدّ حتى عام 2030، قادمًا من لايبزيغ الألماني.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "داني أولمو برشلوني حتى عام 2030.. البيت بيتك والدار دارك والأهل أهلك".
ولعب "أولمو" بقميص لايبزيغ 148 مباراة، أحرز خلالها 19 هدفًا، وتوّج معه بكأس ألمانيا مرتين، ويمتلك شرطًا جزائيًّا في عقده مع لايبزيغ، لكن لم يتم تفعيله بحلول الموعد النهائي، في أواخر يوليو الماضي.
وتوّج صاحب الـ26 عامًا مع منتخب إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، في ألمانيا الشهر الماضي.
الجدير ذكره أن اللاعب الإسباني بدأ مسيرته الكروية عام 2007 مع أكاديمية برشلونة قادمًا من إسبانيول، وبعد سبعة أعوام في فريق شباب البلوجرانا قرّر مواصلة مسيرته في كرواتيا بالتوقيع مع دينامو زغرب، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا لتمثيل فريق لايبزيغ عام 2020.