برشلونة يعلن رسميًّا عن تعاقده مع "داني أولمو"

الجدير ذكره أن اللاعب الإسباني بدأ مسيرته الكروية عام 2007 مع أكاديمية برشلونة قادمًا من إسبانيول، وبعد سبعة أعوام في فريق شباب البلوجرانا قرّر مواصلة مسيرته في كرواتيا بالتوقيع مع دينامو زغرب، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا لتمثيل فريق لايبزيغ عام 2020.