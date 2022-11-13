الاتفاقية تعد الثانية من نوعها.. سوبر "سعودي إماراتي" في كرة اليد

وقع الاتحادان السعودي والإماراتي لكرة اليد، اليوم الأحد، اتفاقية إقامة مباراة السوبر بين بطل أو وصيف السوبر السعودي وبطل أو وصيف السوبر الإماراتي؛ إذ جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش إقامة نهائي كأس الإمارات لكرة اليد التي جمعت بين الجزيرة والشارقة.