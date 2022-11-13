الاتفاقية تعد الثانية من نوعها.. سوبر "سعودي إماراتي" في كرة اليد

وقع الاتحادان السعودي والإماراتي لكرة اليد، اليوم الأحد، اتفاقية إقامة مباراة السوبر بين بطل أو وصيف السوبر السعودي وبطل أو وصيف السوبر الإماراتي؛ إذ جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش إقامة نهائي كأس الإمارات لكرة اليد التي جمعت بين الجزيرة والشارقة.
وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضور فاضل آل نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، ونبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد.
وتشمل الاتفاقية: أن تقام المباراة مرة في كل سنة بالتناوب بين الطرفين، فيما ستكون المباراة الأولى في المملكة العربية السعودية.
وسيحق لأطراف المباراة المشاركة بجميع اللاعبين المحليين والأجانب المسجلين في الاتحادات، فيما سيحق لكل ناد الاستعانة بعدد 2 لاعبين محليين من أندية كل دولة على سبيل الإعارة للمشاركة في المباراة.
يذكر أن هذه الاتفاقية تعد الثانية من نوعها والتي يبرمها الاتحاد السعودي لكرة اليد، إذ سبق وأن وقع مع الاتحاد البحريني لإقامة سوبر "سعودي بحريني".