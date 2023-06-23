"فيفا" يعلن إقامة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الجمعة، أن النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية، التي ستشمل 32 فريقًا، ستقام في الولايات المتحدة في 2025.
ووافق مجلس "فيفا" بالإجماع على المبادئ الرئيسية لكأس العالم للأندية الجديدة، المكونة من ٣٢ فريقًا، والتي ستقام كل أربع سنوات اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٥. وستقام النسخة الأخيرة من البطولة التي ستلعب بالشكل القديم في المملكة العربية السعودية في ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو.
وأكد "فيفا" أنه أخذ عملية اختيار المضيف في الاعتبار متطلبات البنية التحتية والخدمات، فضلًا عن الأهداف الاستراتيجية الأوسع للبطولة، علمًا بأن الولايات المتحدة تستضيف إلى جانب كندا والمكسيك كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبًا، بدلًا من 32.
وستشكل البطولة اختبارًا للولايات المتحدة قبل استضافة كأس العالم للمنتخبات في العام التالي، بالاشتراك مع المكسيك وكندا، وسبق لأمريكا استضافة نسخة 1994.
وقال جياني إنفانتينو رئيس "فيفا": "ستمثل كأس العالم للأندية 2025 درّة التاج لكرة القدم للصفوة للرجال، ومع وجود البنية التحتية المطلوبة والاهتمام المحلي الهائل ستكون الولايات المتحدة المكان المثالي لاستضافة البطولة العالمية الجديدة".
وحدد الفيفا في فبراير ٢٠٢٣، المبادئ الرئيسية للوصول إلى ٣٢ فريقًا مؤهلًا في مونديال الأندية.
يصعد ١٢ ناديًا "الفائزون بدوري أبطال أوروبا بين موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ و٢٠٢٣-٢٠٢٤، وثمانية فرق أخرى سيتم تحديدها من خلال تصنيف الأندية بناءً على نفس فترة الأربع السنوات".
ستصعد ستة أندية "الفائزون بكأس ليبرتادوريس بين ٢٠٢١ و٢٠٢٤، وفريقان آخران يتم تحديدهما من خلال ترتيب الأندية بناءً على نفس فترة الأربع السنوات"
أربعة أندية "الفائزون بدوري أبطال الكونكاكاف بين ٢٠٢١ و٢٠٢٤".
أربعة أندية "الفائزون بدوري أبطال آسيا بين ٢٠٢١ و٢٠٢٤".
أربعة أندية "الفائزون بدوري أبطال أفريقيا بين ٢٠١١ و٢٠٢٤".
نادٍ واحد "النادي الأعلى تصنيفًا بين الفائزين بدوري أبطال أوقيانوسيا ما بين ٢٠٢١ و٢٠٢٤".
واحد "سيتم تحديد وصول النادي الذي سيتأهل عبر هذه الفتحة في مرحلة لاحقة".
كما عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إندونيسيا كمضيف لكأس العالم تحت 17 سنة 2023، وكولومبيا كمضيف لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024، وجمهورية الدومينيكان كمضيف لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة F. 2024، وأوزبكستان تستضيف كأس العالم لكرة الصالات 2024، سيتم تأكيد الإطار الزمني للمسابقات المعنية في الوقت المناسب.
وقد تمّ تأجيل مواعيد كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، المقرّر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من 16 إلى 26 نوفمبر 2023 إلى 15-25 فبراير 2024.