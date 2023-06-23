"فيفا" يعلن إقامة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا

ووافق مجلس "فيفا" بالإجماع على المبادئ الرئيسية لكأس العالم للأندية الجديدة، المكونة من ٣٢ فريقًا، والتي ستقام كل أربع سنوات اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٥. وستقام النسخة الأخيرة من البطولة التي ستلعب بالشكل القديم في المملكة العربية السعودية في ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو.