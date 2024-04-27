غدًا تتويج بطل الطائرة.. الهلال في مواجهة الأهلي.. والاتحاد يستضيف الخليج

تختتم غداً الأحد، منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة (الجولة الاخيرة) بإقامة ست مباريات، وسيتم تتويج الهلال بلقب كأس البطولة والميداليات الذهبية، بعد تحقيقه المركز الأول 57 نقطة، بعد نهاية المباراة التي ستجمعه مع الأهلي على صالة وزارة الرياضة بجدة 6 مساء.
ويلتقي الاتحاد صاحب المركز الثاني الذي ضمن الميداليات الفضية مع الخليج على صالة نادي الاتحاد بجدة 4 عصراً .
ويحل الابتسام ضيفاً على الصفا على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف 4 عصراً، ويسعى لتحقيق الفوز لضمان المركز الثالث والميداليات البرونزية .
ويلتقي أبها مع ضمك على صالة وزارة الرياضة بابها 4 عصراً. فيما يلعب النصر والوحدة على صالة نادي النصر 4 عصراً، فيما يستضيف الهداية الفيصلي على صالة نادي الخليج 4 عصراً.
من جانب آخر تأكد هبوط الوحدة والهداية لدوري الدرجة الأولى، بعد احتلالهما المركزين الحادي عشر والثاني عشر في سلم الترتيب.