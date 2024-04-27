غدًا تتويج بطل الطائرة.. الهلال في مواجهة الأهلي.. والاتحاد يستضيف الخليج

تختتم غداً الأحد، منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة (الجولة الاخيرة) بإقامة ست مباريات، وسيتم تتويج الهلال بلقب كأس البطولة والميداليات الذهبية، بعد تحقيقه المركز الأول 57 نقطة، بعد نهاية المباراة التي ستجمعه مع الأهلي على صالة وزارة الرياضة بجدة 6 مساء.