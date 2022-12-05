بعد انضمام "بيريتيني" و"هوركاتش".. اكتمال قائمة المتنافسين على كأس الدرعية للتنس 2022

وماتيو بيريتيني واحد من أفضل 10 لاعبين في العالم لفترة طويلة، حيث وصل للتصنيف السادس وأعلى مستوياته بعد نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2022، كما أنه وصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي، فيما حقق هوبرت هوركاتش المصنف العاشر عالمياً أول ألقابه في بطولة الماسترز 1000 العام الماضي بميامي، ووصل أيضاً إلى نصف النهائي في بطولة ويمبلدون.