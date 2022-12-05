بعد انضمام "بيريتيني" و"هوركاتش".. اكتمال قائمة المتنافسين على كأس الدرعية للتنس 2022

استكمل لاعبا التنس؛ ماتيو بيريتيني وهوبرت هوركاتش، قائمة المتنافسين على لقب كأس الدرعية للتنس 2022، التي ستنطلق فعالياتها الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام، وتنظمها وزارة الرياضة، ضمن فعاليات موسم الدرعية في نسخته الثانية.
ويشارك في هذه البطولة الدولية التي يبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار أمريكي، 12 من لاعبي التنس المصنفين عالمياً، وهم؛ اللاعب ستيفانوس تسيتسيباس الرابع عالمياً، وحامل لقب كأس الدرعية للتنس 2019 دانييل ميدفيديف المصنف السابع عالمياً، وأندري روبليف المصنف الثامن، وتايلور فريتز المصنف التاسع، وكذلك البطل الأولمبي ألكسندر زفيريف الذي يأتي في المرتبة الـ 12 بقائمة التصنيف العالمي، وكاميرون نوري المصنف 14، إلى جانب نيك كيريوس 22 عالمياً، ودومينيك تيم، ودومينيك ستريكر، وستان فافرينكا.
وحول مشاركته في كأس الدرعية للتنس قال اللاعب الإيطالي ماتيو بيريتيني: "أتطلع إلى التعرف على المملكة، والاستمتاع باللعب مع كبار اللاعبين خلال البطولة، التي تعد أفضل استعداد قبل بداية الموسم الجديد، وآمل أن أقدم أفضل المستويات والمهارات التي تسهم في إلهام المشجعين ولاسيما من الشباب السعوديين لممارسة التنس والمشاركة في البطولات العالمية".
من جهته، أكد اللاعب البولندي هوبرت هوركاتش أهمية كأس الدرعية للتنس، معتبراً أن وجود أفضل لاعبين العالم يشجعك لتقديم كل طاقاتك داخل الملعب، إلى جانب أن البطولة تُمثل استعداداً مثالياً للموسم الجديد.
وماتيو بيريتيني واحد من أفضل 10 لاعبين في العالم لفترة طويلة، حيث وصل للتصنيف السادس وأعلى مستوياته بعد نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2022، كما أنه وصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي، فيما حقق هوبرت هوركاتش المصنف العاشر عالمياً أول ألقابه في بطولة الماسترز 1000 العام الماضي بميامي، ووصل أيضاً إلى نصف النهائي في بطولة ويمبلدون.
ويتيح موسم الدرعية 2022 للزوار وعشاق الرياضة ولعبة التنس مـن داخـل وخـارج المملكـة الحصول على تذاكر كأس الدرعية للتنس عبـر الموقـع الرسـمي للموسم مـن خـلال الرابـط : www.diriyahseason.sa؛ للاستمتاع بمنافسات البطولة الدولية، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة المصاحبة في قرية الدرعية الرياضية، وكذلك الحفلات الغنائية والموسيقية على مدار أيام البطولة، إلى جانب المطاعم والمقاهي المتنوعة.