تستهدف التعريف بالدور الإيجابي.. رابطة المحترفين تقيم ورشة تطويرية للمراقبين ومنسقي المباريات

اختتمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعمال ورشة العمل لمراقبي ومنسقي المباريات، والمنسقين الإعلاميين، التي أقيمت على مدى يومين ضمن إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.
واستهدفت الورشة التعريف بالدور الإيجابي في أداء المراقبين والمنسقين، وتناولت في الوقت نفسه الملاحظات التي تساهم في تطوير الأداء في الموسم المقبل وفق التعديلات واللوائح وتعليمات المسابقة، وناقشت الورشة أيضًا ملاحظات مراقبي ومنسقي المباريات وسبل تطوير أدائهم.
وتأتي ورشة عمل المراقبين والمنسقين ضمن سلسلة من الورش التي تقيمها الرابطة خلال الأسابيع الحالية للتأكد من الاستعداد الكامل للدوري الذي سينطلق الخميس المقبل.