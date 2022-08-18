تستهدف التعريف بالدور الإيجابي.. رابطة المحترفين تقيم ورشة تطويرية للمراقبين ومنسقي المباريات

واستهدفت الورشة التعريف بالدور الإيجابي في أداء المراقبين والمنسقين، وتناولت في الوقت نفسه الملاحظات التي تساهم في تطوير الأداء في الموسم المقبل وفق التعديلات واللوائح وتعليمات المسابقة، وناقشت الورشة أيضًا ملاحظات مراقبي ومنسقي المباريات وسبل تطوير أدائهم.