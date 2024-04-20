في الوقت القاتل وبثلاثية.. الاتحاد يحبط مفاجأة الحزم

أحبط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مفاجأة مستضيفه الحزم، حين قلب الطاولة، وكسب المواجهة بنتيجة 3/ 2، وذلك في ختام الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم محمد الدقاش.
الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب صالح العمري في "د21".
وفي الشوط الثاني، وفي "د57"، أحرز مدافع الحزم "باولو" هدفًا بالخطأ في مرماه "هدف ثانٍ للاتحاد".
ولكن محمد الثاني قلص الفارق للحزم في "د 60". وعند " د63" سجل "توزي" هدف التعادل للحزم.
وفي " الوقت القاتل "بدلاً من الضائع 90+7" أحرز أحمد حجازي هدفًا ثالثًا للاتحاد، كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث.
وبتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة الـ50 في المركز الرابع، وبقي الحزم متذيلاً قائمة الترتيب بـ16 نقطة فقط.