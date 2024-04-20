في الوقت القاتل وبثلاثية.. الاتحاد يحبط مفاجأة الحزم

أحبط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مفاجأة مستضيفه الحزم، حين قلب الطاولة، وكسب المواجهة بنتيجة 3/ 2، وذلك في ختام الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم محمد الدقاش.