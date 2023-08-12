الفتح والتعاون لتسجيل انطلاقة قوية.. والرياض في ظهوره الأول يسعى لاستدراج الوحدة

في حين يأمل لاعبو الوحدة تحقيق انطلاقة قوية، والعودة إلى مكة المكرمة بالنقاط الثلاث لنسيان معاناة الموسم الماضي في الهروب من شبح الهبوط، الذي لازم الفريق منذ البداية حتى اللحظات الأخيرة؛ وذلك من أجل إسعاد جماهيره.