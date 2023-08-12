الفتح والتعاون لتسجيل انطلاقة قوية.. والرياض في ظهوره الأول يسعى لاستدراج الوحدة

تتواصل مساء اليوم الأحد مواجهات الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024م لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباراتَين قويتَين، إحداهما ستشهد الظهور الأول لفريق الرياض في تاريخ دوري المحترفين.
يحل التعاون ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفتح في مباراة يستضيفها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
يتطلع أصحاب الضيافة لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور لتدشين بداية قوية في انطلاقة الموسم، وتكرار نتيجة مرحلة إياب الموسم الماضي حينما كسب آخر مواجهة جمعت بينهما.
وفي المقابل يسعى فريق التعاون لتحقيق نتيجة إيجابية؛ ليبرهن قوته وحسن استعداداته من خلال تقديم المستويات الكبيرة والنتائج الجيدة التي ترضي أنصاره وعشاقه كما فعل في الموسم الماضي.
سيكون ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مسرحًا للظهور الأول لفريق الرياض بتاريخ دوري المحترفين منذ استحداثه موسم 2008/ 2009. ويأمل الفريق الرابع للعاصمة تحقيق نتيجة إيجابية، يثبت من خلالها أحقيته بالوجود بين الكبار.
في حين يأمل لاعبو الوحدة تحقيق انطلاقة قوية، والعودة إلى مكة المكرمة بالنقاط الثلاث لنسيان معاناة الموسم الماضي في الهروب من شبح الهبوط، الذي لازم الفريق منذ البداية حتى اللحظات الأخيرة؛ وذلك من أجل إسعاد جماهيره.