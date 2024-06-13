في افتتاح "يورو 2024": ألمانيا بالأرض والجمهور تواجه اسكتلندا

تجمع المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا لكرة القدم، مساء الجمعة، في ميونيخ جنوبي ألمانيا، بين أكبر منتخبين في البطولة بمعيار المتوسط العمري للاعبين المستدعين.
ويتطلّع المنتخب المضيف إلى قص شريط المنافسات بانتصارٍ، وسط أنصارِه، على نظيره الاسكتلندي، صاحب أكبر معدل أعمار بين المنتخبات الـ24 المشارِكة.
ووفق إحصاءاتٍ عدّة: يبلغ متوسط أعمار المنتخب الاسكتلندي "28.3" عامًا، ويزيد عمر 9 من لاعبيه، الـ26، على 30 عامًا، فيما تحتوي قائمته على لاعب وحيد تحت 23 عامًا.
ويصل المعدل عند منتخب ألمانيا إلى "28.15" عامًا، مُسجِّلًا ثاني أعلى متوسط أعمار بين المشاركين.
وتسعةٌ من عناصر "الماكينات" المستدعاة للبطولة يتجاوزون الـ30 عامًا، ويزاملهم ثلاثة لاعبين فقط تحت 23 عامًا.
والمنتخبان جزءٌ من المجموعة الأولى، التي تضمّ أيضًا المجر وسويسرا.