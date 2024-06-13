في افتتاح "يورو 2024": ألمانيا بالأرض والجمهور تواجه اسكتلندا

ووفق إحصاءاتٍ عدّة: يبلغ متوسط أعمار المنتخب الاسكتلندي "28.3" عامًا، ويزيد عمر 9 من لاعبيه، الـ26، على 30 عامًا، فيما تحتوي قائمته على لاعب وحيد تحت 23 عامًا.