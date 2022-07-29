وزير الرياضة يشكر القيادة على دعمها اللّامحدود للقطاع الرياضي

وجّه سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شكره للقيادة الحكيمة على دعمها اللّامحدود للقطاع الرياضي، مؤكدًا أن دورة الألعاب السعودية نقطة تحوّل جديدة في تاريخ الرياضة السعودية والاهتمام الحكومي بقطاع الرياضة.
وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، اليوم الجمعة، عن إقامة أكبر حدث رياضي وطني خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2022؛ بعد أن تم تأجيلها بسبب جائحة "كوفيد-19" في نهاية مارس 2020.
وبهذه المناسبة ، قال وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل: أتوجه بخالص الشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود للقطاع الرياضي، والتي كانت أحدث ثمراتها دورة الألعاب السعودية التي ستشكل نقطة تحول جديدة في تاريخ الرياضة السعودية والاهتمام الحكومي بالرياضة.
وأضاف: تم الإعلان عن دورة الألعاب السعودية قبل أكثر من عامين، وتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا التي تجاوزناها بنجاح ولله الحمد بفضل من الله ثم حكومة وضعت "الإنسان أولاً"، حتى أصبحنا اليوم هنا دون أي قيود وعدنا لحياتنا الطبيعية.
وتابع: ولكون هذا الحدث يقام لأول مرة في المملكة، قمنا بمراجعة الآلية السابقة والتي كان التنافس فيها محصورًا بين ثلاث عشرة منطقة، وبعد عدة ورش عمل تم عقدها مع الاتحادات الرياضية وجدنا أن عددًا كبيرًا من المناطق ستواجه صعوبة بالتنافس لعدم وجود كيانات رسمية تشرف على استقطاب اللاعبين وتدريبهم، لذلك وجدنا أن الطريقة الأمثل لنحقق أهدافنا المرسومة في هذا الحدث الكبير هو أن يكون التنافس بين الأندية الرياضية والتي ستمثل جميع مناطق ومدن مملكتنا الحبيبة.
وأردف: نحن اليوم نمتلك أكثر من مئة نادٍ تنشط لديهم أكثر من خمس عشرة رياضة مختلفة، وهو أمر تحقق بفضل استراتيجية دعم الأندية التي تدخل عامها الرابع بنجاحات كبيرة ولله الحمد، وهذا التغيير الذي نعلن عنه اليوم سيكون سببًا كبيرًا أيضًا في أن تولي أنديتنا الرياضية اهتمامًا أكبر على مستوى الألعاب المختلفة.
وأوضح: هدفنا الرئيسي في دورة الألعاب السعودية أن تكون ميلادًا لأبطال جدد عبر برنامج رياضيي النخبة الذي تم الإعلان عنه قبل أقل من عام من الآن لاكتشاف مواهب جديدة يتبناها البرنامج، ويلتزم معهم بتوفير هذه التسهيلات للوصول إلى المنصات العالمية والقارية بإذن الله.