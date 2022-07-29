وزير الرياضة يشكر القيادة على دعمها اللّامحدود للقطاع الرياضي

وتابع: ولكون هذا الحدث يقام لأول مرة في المملكة، قمنا بمراجعة الآلية السابقة والتي كان التنافس فيها محصورًا بين ثلاث عشرة منطقة، وبعد عدة ورش عمل تم عقدها مع الاتحادات الرياضية وجدنا أن عددًا كبيرًا من المناطق ستواجه صعوبة بالتنافس لعدم وجود كيانات رسمية تشرف على استقطاب اللاعبين وتدريبهم، لذلك وجدنا أن الطريقة الأمثل لنحقق أهدافنا المرسومة في هذا الحدث الكبير هو أن يكون التنافس بين الأندية الرياضية والتي ستمثل جميع مناطق ومدن مملكتنا الحبيبة.