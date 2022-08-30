الفتح والباطن في رحلة البحث عن الانتصار الأول.. والهلال يخشى انتفاضة الفيحاء
تنطلق يوم غدٍ الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهتين، ففي حفر الباطن يستضيف فريق الباطن نظيره فريق الفتح على ملعب المستضيف، فيما يلتقي بطل النسخة الماضية فريق الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بنظيره فريق الفيحاء.
مباريات الخميس
ويوم الخميس تستكمل مباريات الجولة بإقامة مباراتين، تجمع فريق الرائد بالوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، وفريق أبها بالشباب حيث ستلعب بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.
مباريات الجمعة
ويستضيف فريق الطائي نظيره العدالة يوم الجمعة حيث يلعبان على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، فيما يلتقي فريق ضمك بالخليج على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة كلقاء أخير في ثالث يوم من الجولة.
مباريات السبت
وتختتم مباريات الجولة يوم السبت القادم بلقاءين الأول يستضيف فيه فريق التعاون نظيره فريق النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، فيما يلتقي وصيف الموسم الماضي فريق الاتحاد بنظيره فريق الاتفاق حيث يلعبان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.