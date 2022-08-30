الفتح والباطن في رحلة البحث عن الانتصار الأول.. والهلال يخشى انتفاضة الفيحاء

مباريات الجمعة

ويستضيف فريق الطائي نظيره العدالة يوم الجمعة حيث يلعبان على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، فيما يلتقي فريق ضمك بالخليج على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة كلقاء أخير في ثالث يوم من الجولة.