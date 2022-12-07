تدشن غدًا الخميس ولمدة 3 أيام.. انطلاق منافسات كأس الدرعية 2022

ويشارك في كأس الدرعية للتنس 12 لاعبًا من المصنفين عالميًّا، يتقدّمهم اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس صاحب المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي، يليه الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس عالميًّا، وبطل كأس الدرعية للتنس عام 2019م، إلى جانب مواطنه أندري روبليف المصنّف السابع، إضافةً إلى الأمريكي تايلور فريتز المتواجد في المركز السابع على متن القائمة العالمية، كما يدخل البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف هذه المنافسة وهو يحتلّ المركز الثاني عشر في التصنيف، كما يشارك البريطاني كاميرون نوري في كأس الدرعية للتنس وهو في المرتبة الخامسة عشرة عالميًّا، ثم الأسترالي نيك كيريوس الذي يحلّ في المركز الثاني والعشرين في التصنيف.