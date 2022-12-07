تدشن غدًا الخميس ولمدة 3 أيام.. انطلاق منافسات كأس الدرعية 2022

تنطلق غدًا الخميس، منافسات كأس الدرعية للتنس، التي تستمر لمدة 3 أيام، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.
ويشارك في كأس الدرعية للتنس 12 لاعبًا من المصنفين عالميًّا، يتقدّمهم اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس صاحب المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي، يليه الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس عالميًّا، وبطل كأس الدرعية للتنس عام 2019م، إلى جانب مواطنه أندري روبليف المصنّف السابع، إضافةً إلى الأمريكي تايلور فريتز المتواجد في المركز السابع على متن القائمة العالمية، كما يدخل البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف هذه المنافسة وهو يحتلّ المركز الثاني عشر في التصنيف، كما يشارك البريطاني كاميرون نوري في كأس الدرعية للتنس وهو في المرتبة الخامسة عشرة عالميًّا، ثم الأسترالي نيك كيريوس الذي يحلّ في المركز الثاني والعشرين في التصنيف.
وتبدأ البطولة يوم الخميس بالدور الأول الذي سيشهدُ تأهل 4 لاعبين مصنفين إلى الدور ربع النهائي، على أن يلعب الفريق المهزوم بطولة الزوجي يوم الجمعة، التي تتزامن مع إقامة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي الفردي، على أن يكون السبت المقبل موعدًا لإقامة نهائي البطولة.
وتحتضن الدرعية التاريخية المسجلة على لائحة اليونيسكو للتراث العمراني العالمي، منافسات كأس الدرعية للتنس، والتي ستشهد إقامة منافسات التنس الزوجي للمرة الأولى، بالإضافة إلى المنافسات الفردية التي تحظى بمشاهدات عالمية كبرى.
الجدير بالذكر أن منافسات كأس الدرعية للتنس تتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، وذلك في قرية الدرعية الرياضية، إلى جانب إقامة الحفلات الغنائية والموسيقية على مدار أيام البطولة، إضافةً إلى المباراة الاستعراضية التي تجمع عددًا من لاعبي التنس بالبطولة أمام الفائزين في دورة الألعاب السعودية.