"جايسون ديناير" أسد "الفتح" الجديد في الأحساء.. هذه قصته مع رمضان والأعياد والأطفال

وفي أغسطس من العام الماضي كشفت تقارير صحفية أن جايسون ديناير كان قريبًا من اللحاق بصفوف النصر بفضل علاقته المميزة مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ إذ دربه في ليون الفرنسي، وأقنعه بعرض العالمي؛ فكادت الصفقة أن تتم حتى أن بعض الخبراء أكدوا أن اللاعب كان يستعد للسفر إلى الرياض لإجراء الفحوصات الطبية، ولكن لأسباب لم تعلن تغيرت واجهة ديناير؛ لينتقل في صفقة انتقال حُر إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي عقب انتهاء عقده مع أولمبيك ليون، الذي خاض معه 139 مباراة بالمسابقات كافة منذ انضمامه إليه، وسجل 8 أهداف، وصنع تمريرتين حاسمتين.