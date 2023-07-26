"جايسون ديناير" أسد "الفتح" الجديد في الأحساء.. هذه قصته مع رمضان والأعياد والأطفال

بات اللاعب البلجيكي جايسون ديناير أحدث الوجوه العالمية التي انضمت إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن أعلن نادي الفتح رسميًّا الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسمين في صفقة انتقال حُر، هدفها تدعيم مركز دفاع فريق الكرة في الموسم الجديد.
واحتفى "النموذجي" عبر حسابه الرسمي على تويتر بالتوقيع مع البلجيكي ديناير، من خلال الصور الخاصة عقب توقيعه عقود انضمامه للفتح بمعسكره الإعدادي الخارجي، وكذلك نَشَر فيديو ترحيبيًّا بعنوان "صخرة.. حاجز.. سد منيع.. رحبِّوا بالفتحاوي الجديد".
وأعرب جايسون ديناير عن سعادته بالانضمام لصفوف الفتح السعودي، وأنه يأمل تقديم أفضل مستوياته مع الفريق، ومساعدته على تحقيق الانتصارات، والفوز بالألقاب.
ويعتبر ديناير من أهم اللاعبين الذين خاضوا تجارب احترافية قوية في الفترة الماضية مع أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وغلطة سراي التركي وأولمبيك ليون الفرنسي؛ إذ يتمكن من صد أصعب الهجمات، كما يشتهر بقدرته على قطع الكرات من الخصوم، وتمريرها بشكل سليم للأمام.
وخلال الشهور الماضية ارتبط اسم ديناير بنادي النصر، وسط أنباء متعددة عن أنه كاد أن ينضم إلى صفوف العالمي، إلا أن تلك الصفقة لم تكتمل؛ ليصل اللاعب في النهاية إلى محطة قطار صفقات الفتح.
وفي أغسطس من العام الماضي كشفت تقارير صحفية أن جايسون ديناير كان قريبًا من اللحاق بصفوف النصر بفضل علاقته المميزة مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ إذ دربه في ليون الفرنسي، وأقنعه بعرض العالمي؛ فكادت الصفقة أن تتم حتى أن بعض الخبراء أكدوا أن اللاعب كان يستعد للسفر إلى الرياض لإجراء الفحوصات الطبية، ولكن لأسباب لم تعلن تغيرت واجهة ديناير؛ لينتقل في صفقة انتقال حُر إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي عقب انتهاء عقده مع أولمبيك ليون، الذي خاض معه 139 مباراة بالمسابقات كافة منذ انضمامه إليه، وسجل 8 أهداف، وصنع تمريرتين حاسمتين.
وُلد ديناير في 28 يونيو 1995 في مدينة جيتي البلجيكية، وبدأ لعب كرة القدم عندما كان في السادسة من عمره فقط، وانضم إلى أكاديمية JMG، وهي المنظمة التي أنشأها اللاعب الفرنسي الدولي جان مارك جيلو، عندما كان عمره 13 عامًا.
وفي عام 2013 حاول فريق Lierse البلجيكي التعاقد مع قلب الدفاع ديناير، لكنه رفض عرضهم، واختار الانتقال إلى المملكة المتحدة بدلاً من ذلك؛ إذ كان لديه تجربة في ليفربول، لكنه انتهى به الأمر إلى الانضمام إلى أكاديمية مانشستر سيتي.
وخاض ديناير مسيرته مع نادي مانشستر سيتي في موسم 2013–2014 لمدة موسم واحد، ولم يشارك في أي مباراة، ثم انتقل إلى نادي سلتيك في موسم 2014–2015 لمدة موسم واحد، وشارك في 29 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، وانتقل بعدها إلى نادي غلطة سراي في موسم 2015–16 في المرة الأولى لمدة موسم واحد، ثم في موسم 2017–18 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 39 مباراة، ولم يسجل أي هدف.
وبعد ذلك انتقل اللاعب إلى نادي سندرلاند في موسم 2016–17 لمدة موسم واحد مشاركًا في 24 مباراة، ولم يسجل أي هدف أيضًا.
وانتقل لاحقًا إلى نادي أولمبيك ليون في موسم 2018–19 لمدة موسمين مشاركًا في 56 مباراة، سجل خلالها هدفين.
ويعتز ديناير كثيرًا بمسيرته المهنية، وهو ما يظهر بحسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام، الذي يزخر بصور من المباريات التي خاضها اللاعب، وأبرز الأهداف التي حققها، وبخاصة أنه دائمًا ما يصف نفسه بالأسد.
كما يكشف حساب إنستغرام عن جانب ديني في حياة ديناير؛ إذ يحرص على تهنئة متابعيه بقدوم شهر رمضان، أو الأعياد الإسلامية.
وفي وقت سابق نشر اللاعب صورة له مرفقة برسالة شكر لله -عز وجل-، قال فيها: "اليوم أكلت وشبعت فشكرت الله على ما لدي. اليوم نظرت إلى السماء وشكرت الله على السماح لي بالرؤية. لقد أحببت اليوم، وأشكر الله على هذا الحب. ركضت اليوم، وأشكر الله على استخدام ساقي. اليوم أشكر الله على الابتسامات التي على وجوه من أحب. الليلة أنام في منزلي على سرير دافئ، وأشكر الله على ذلك. واليوم أقدر كل لحظة؛ لأنه لا شيء مؤكد غدًا".
ولا تخلو حياة ديناير من الأعمال الخيرية؛ إذ نشر قبل ذلك صورة لمجموعة من الأطفال الذين يعانون الجوع والحياة الصعبة، داعيًا إلى التبرع لهم، من خلال رسالة قال فيها: "كل طفل هو جزء من المستقبل. إنهم يستحقون الحياة".