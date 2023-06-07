"الاتحاد" يحسم صفقة تعاقده مع نغولو كانتي

كشفت مصادر إعلامية عن توقيع الدولي الفرنسي نغولو كانتي عقود انضمامه إلى صفوف نادي اتحاد جدة.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: إنه بحسب وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن مصدر داخلي بالنادي السعودي، وقّع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي مع الاتحاد، وبذلك سينضم إلى مواطنه كريم بنزيما.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن لاعب الوسط الفرنسي البالغ من العمر 32 عامًا وقّع عقداً "لمدة ثلاث سنوات" بحسب نفس المصدر.
من جانبه، أعلن الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن حسم نادي الاتحاد صفقة الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي، للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.
وكتب فابريزيو بحسابه الشخصي في "تويتر" أن الفحوصات الطبية لكانتي قد اكتملت في لندن، مؤكدًا أن نغولو سيلعب في الاتحاد لمدة عامين مع خيار التجديد لموسم إضافي، مقابل 100 مليون يورو لكل موسم.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي نحو 20 مليون يورو، كما يلعب مع المنتخب الفرنسي منذ 2016.