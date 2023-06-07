"الاتحاد" يحسم صفقة تعاقده مع نغولو كانتي

وكتب فابريزيو بحسابه الشخصي في "تويتر" أن الفحوصات الطبية لكانتي قد اكتملت في لندن، مؤكدًا أن نغولو سيلعب في الاتحاد لمدة عامين مع خيار التجديد لموسم إضافي، مقابل 100 مليون يورو لكل موسم.