مدرب الأخضر "رينارد" للاعبين بين شوطي مواجهة الأرجنتين: نثق في بعضنا لنتضامن دائمًا

وأشار رينارد في بداية حديثه إلى أهمية التحلي بالثقة في مواجهة الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي، وقال:" انظر إلى الشخص الذي بجوارك في هذه المحاضرة، وتساءل هل لديك الثقة به، وهل لديه الثقة بك.. بالتأكيد نعم لأنك تعلم بأنه سيعمل كل شيء من أجلك، وأنك ستعمل كل شيء من أجله، لذلك التضامن مع بعضنا دائمًا، وأن نثق ببعضنا".