مدرب الأخضر "رينارد" للاعبين بين شوطي مواجهة الأرجنتين: نثق في بعضنا لنتضامن دائمًا

قال مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، إنه أحضر والدته إلى مدرجات ملعب لوسيل لمتابعة مباراة الأخضر أمام الأرجنتين في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم 2022 في قطر.
وقلب الأخضر السعودي النتيجة (تاريخيًا) بعد أن حوّل تأخره أمام الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي إلى فوز بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.
وتابع رينارد خلال حديثه للاعبين في غرفة الملابس خلال المحاضرة قبل بداية اللقاء عبر مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للمنتخب في "تويتر"، أمس الخميس: "أشكركم لأن اليوم والدتي ستحضر المباراة، وهي لم تشاهد كأس عالم في حياتها وعمرها 80 عامًا".
وشدد مخاطبًا اللاعبين: "بسببكم والدتي هي هنا، وبالتوفيق لكم".
وسعى الفرنسي رينارد خلال الفيديو الذي حمل كواليس ما قبل وخلال شوطي اللقاء على تحفيز لاعبيه بكلمات حماسية، شدد فيها على أهمية تحقيق النتيجة التي تسعد الشعب السعودي.
وأشار رينارد في بداية حديثه إلى أهمية التحلي بالثقة في مواجهة الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي، وقال:" انظر إلى الشخص الذي بجوارك في هذه المحاضرة، وتساءل هل لديك الثقة به، وهل لديه الثقة بك.. بالتأكيد نعم لأنك تعلم بأنه سيعمل كل شيء من أجلك، وأنك ستعمل كل شيء من أجله، لذلك التضامن مع بعضنا دائمًا، وأن نثق ببعضنا".
وزاد المدرب الفرنسي: "ليس من السهل أن تكون في الدكة، لكن دقائق قليلة ممكن أن تعمل فارقًا كبيرًا، ولذلك كونوا جاهزين وثقوا باللاعبين الذين سيبدؤون المباراة، وثق باللاعب الذي سيدخل بديلاً، ويجب أن تروا وجوهكم في غرفة الملابس قبل الدخول إلى أرضية الملعب، ويجب أن تنظروا إلى بعضكم بعضًا وتقول لزميلك إنني أثق بك حتى يعلم بأن تثق به".
وزاد رينارد: "نحن نعرف بعضنا بعضًا جيدًا، ومن عشرين عامًا ستذكرون هذه النسخة من كأس العالم، وربما سنشاهد أحدهم في الشارع يقول نعم أتذكر تلك المباراة، لقد كانت رائعة، وهذه فرصة حياتكم بعد ذلك سيفوت الأوان".
وأكمل مدرب الأخضر السعودي حديثه قائلاً: "هذا الصباح 35 مليون مواطن سعودي يدعون لكم، وتعلمون ذلك بأنهم يدعون لكم، وأن بعضًا من عائلاتكم سيكونون في المدرجات، وبعضهم سيكونون خلف الشاشات لأن الحياة ستتوقف في السعودية وسيركزون عليكم".
وظهر رينارد أكثر انفعالاً بعد نهاية الشوط الأول الذي انتهى بفوز الأرجنتين 1-0، وخاطب اللاعبين بين شوطي اللقاء مطالبًا إياهم بالضغط على ليونيل ميسي، وتساءل: "هل تريدون أن تجلبوا جوالاتكم وتتصوروا معه؟".