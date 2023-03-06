بحضور "الفيصل".. سحب قرعة الدورين الأول والثاني لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.. تعرف على التفاصيل

بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وأعضاء مجلس الاتحاد ورؤساء وممثلي الاتحادات والأندية العربية، أجريت مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض، مراسم قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك لمرحلتي الدورين الأول والثاني، وشارك في مراسم السحب نجوم العرب، ماجد عبدالله وحمود سلطان وخالد بدره وعصام الحضري وعماد الحوسني ومحمد نور وزهير بخيت، وذلك بمشاركة رئيس اللجنة المنظمة عبدالله الجنيبي والأمين العام المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان.