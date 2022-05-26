5 فرق تتنافس على بطاقات التأهل إلى دوري المحترفين.. السبت القادم

وتفصيلًا: تباينت حسابات التأهل وحصد لقب الدوري بين الفرق الخمسة، إلا أنها تجتمع في خوضها جميعًا آخر لقاءاتها في الدوري خارج ملاعبها، وتأتي حسابات التأهل وحصد اللقب على النحو التالي: البداية مع الفريق المتصدر حاليًّا فريق الخليج الذي يملك 65 نقطة في رصيده، ويكفيه الفوز أو التعادل في مواجهته أمام فريق نجران لحجز بطاقة التأهل، في حين أن تحقيق لقب الدوري يحتاج منه زيادة غلته من الأهداف لتعقيد الأمور أمام منافسه المباشر على البطولة فريق العدالة الذي يملك ذات الرصيد من النقاط.