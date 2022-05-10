5000 تذكرة مجاناً لجماهير الرائد.. أمام النصر

تكفلت إدارة نادي الرائد بـ5000 تذكرة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم، في مباراته المقبلة أمام ضيفه النصر، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.