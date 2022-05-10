5000 تذكرة مجاناً لجماهير الرائد.. أمام النصر

تكفلت إدارة نادي الرائد بـ5000 تذكرة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم، في مباراته المقبلة أمام ضيفه النصر، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الرائد في حسابه الرسمي عبر «تويتر» أن الخطوة تأتي دعماً لحضور الجمهور لمساندة الفريق خلال المباراة.
وأشارت إدارة الرائد إلى أن التذاكر المجانية ستوزع يوم المباراة عبر مجلس جمهور النادي عند البوابتين «2» و«3» لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة الذي يحتضن المباراة.
ويحتل الرائد المركز التاسع في سلم ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة.