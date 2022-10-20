أولى فعاليات موسم الدرعية.. انطلاق جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز

وتواصل جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز فعالياتها في مضمار الدرعية اليوم بشوطين لوزارة الرياضة وشوط سال، إضافة إلى شوط الاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة ألمع وأشهر الفرسان العالميين لحصد الجائزة الكبرى في الدرعية يوم السبت المقبل، التي تستمر منافساتها على مدار ثلاثة أيام.