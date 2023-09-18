"أوليفر كان": السعودية فاجأتني وتصنع دوريًّا ينافس عالميًّا.. "كل شيء تغير الآن"

وقال "أوليفر" في تصريحات لبرنامج "كورة" على قناة "خليجية" مع الإعلامي "تركي العجمة": "أتيت إلى السعودية لأول مرة في 2017، وكانت تجربة جيدة، وهناك تغير كبير في السعودية في جميع المجالات، ما حققه ولي العهد منذ ذلك التاريخ حتى اليوم هو إنجاز مذهل".