في ربع نهائي كأس الطائرة: الأهلي يستضيف النصرَ والهلالَ في مواجهة الوحدة

تنطلق غدًا مباريات دور الثمانية من كأس كرة الطائرة، بإقامة مباراتين؛ في الأولى يحلّ الوحدة ضيفًا على الهلال، على صالة نادي الهلال بالرياض، عند الساعة الـ3.30 عصرًا، فيما يستضيف الأهلي في الثانية النصرَ على صالة النادي الأهلي بجدة، عند الساعة الـ4 عصرًا.