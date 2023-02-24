في ربع نهائي كأس الطائرة: الأهلي يستضيف النصرَ والهلالَ في مواجهة الوحدة

تنطلق غدًا مباريات دور الثمانية من كأس كرة الطائرة، بإقامة مباراتين؛ في الأولى يحلّ الوحدة ضيفًا على الهلال، على صالة نادي الهلال بالرياض، عند الساعة الـ3.30 عصرًا، فيما يستضيف الأهلي في الثانية النصرَ على صالة النادي الأهلي بجدة، عند الساعة الـ4 عصرًا.
وتُستكمل بقية المباريات، الاثنين، بلقاء الفيصلي مع الخليج، على صالة نادي الفيصلي بسدير، عند الساعة الـ3.30 عصرًا، ويلعب الترجي مع الاتحاد، على صالة الأمير نايف بالقطيف، عند الساعة الـ3.30 عصرًا.
يُذكَر أن اتحاد الطائرة قرَّر الاحتفالَ بيوم التأسيس غدًا، قبل مواجهة الهلال والوحدة على صالة نادي الهلال عند الساعة الـ3 عصرًا.