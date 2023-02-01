مناورة خفيفة تجهّز الشباب لمواجهة ضمك .. في افتتاح الجولة الـ 15 من دوري روشن

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب جاهزيته للقاء نظيره ضمك غدًا الخميس.
وبحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، اختتم أبيض العاصمة، مساء اليوم الأربعاء، استعداداته في ملعب النادي الرديف، تأهبًا للقاء فريق ضمك يوم غدٍ، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في دوري روشن السعودي للمحترفين.
استهل المدرب حصته التدريبية الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك طبق اللاعبون جملاً فنية منوعة من خلال تدريبات ترفيهية في منتصف الملعب، ثم أقام المدير الفني مورينو مناورة تكتيكية خفيفة اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين للقاء.