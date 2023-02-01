مناورة خفيفة تجهّز الشباب لمواجهة ضمك .. في افتتاح الجولة الـ 15 من دوري روشن

وبحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، اختتم أبيض العاصمة، مساء اليوم الأربعاء، استعداداته في ملعب النادي الرديف، تأهبًا للقاء فريق ضمك يوم غدٍ، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في دوري روشن السعودي للمحترفين.