فريق ميامي يخطف صدارة التصفيات الجولة الأولى من بطولة العالم للقوارب الكهربائية "E1"

وظفر فريق برادي بالمركز الخامس في التصفيات، بعد أن حقق زمناً يقدر بـ6 دقائق و40 ثانية، و12 جزءاً من الثانية، كما وصل فريق بلو رايسينغ سادساً بزمن 6 دقائق و44 ثانية، و66 جزءاً من الثانية، ومن خلفه فريق آيوكي ريسينغ سابعاً بزمن 6 دقائق و56 ثانية و73 جزءاً من الثانية، ليغلق فريق سيرجيو بيريز القائمة بحلوله ثامناً في الترتيب، بزمن 7 دقائق و10 ثوانٍ و55 جزءاً من الثانية.