"حصريًا".. القنوات الرياضية السعودية تنقل مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

من جانبه، قال محمد فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون CEO of (SBA) | رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية (اسبو) President of (ASBU): "مواكبةً للحراك الرياضي المتسارع الذي تشهده المملكة، يسعدنا الإعلان عن نقل القنوات الرياضية السعودية حصريًا ومجانًا لبطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة ويشارك فيها المنتخب السعودي".