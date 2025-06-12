"حصريًا".. القنوات الرياضية السعودية تنقل مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

تنقل القنوات الرياضية السعودية مباريات بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، والتي يشارك فيها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
من جانبه، قال محمد فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون CEO of (SBA) | رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية (اسبو) President of (ASBU): "مواكبةً للحراك الرياضي المتسارع الذي تشهده المملكة، يسعدنا الإعلان عن نقل القنوات الرياضية السعودية حصريًا ومجانًا لبطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة ويشارك فيها المنتخب السعودي".
وتعزز هيئة الإذاعة والتلفزيون، من خلال هذه التغطية، التفاعل الجماهيري، وتفتح نافذةً للحوار الحضاري مع ثقافات رياضية متعددة، بالاستناد إلى كوادر وطنية وشراكات استراتيجية، تجعل من المحتوى الرياضي أداةً فاعلة من أدوات القوة الناعمة السعودية والمؤثرة.