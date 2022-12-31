في الجولة 11 من دوري روشن.. الطائي يقسو على الباطن برباعية

حقق فريق الطائي الأول لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على ضيفه الباطن، استقر عند أربعة أهداف دون مقابل اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري روشن للمحترفين.
دخل فريق الطائي المباراة بنية واضحة للهجوم ومحاولة إحراز هدف التقدم مبكرًا؛ حيث نجح في افتتاح التسجيل من أول فرصة بعد عرضية من فاي كولينز، قطع البرازيلي قوميز دينير طريقها برأسه، ليضعها على يسار الحارس مارتن كومبانيا في الشباك عند الدقيقة الرابعة.
وفي مطلع الشوط الثاني؛ وبالتحديد في الدقيقة 52، أضاف ألفا سيميدو الهدف الثاني لأصحاب الضيافة بتسديدة ذكية، وما هي إلا 4 دقائق حتى عزز المهاجم الكونغولي غاي مينيزا تَقَدم الطائي بالهدف الثالث، واختتم المحترف الجزائري أمير سعيود مهرجان الأهداف برأسية جميلة عند الدقيقة 66 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 18 نقطة وضعته في المركز السادس مؤقتًا بينما بقي الباطن في المركز السادس عشر والأخير بنقطة واحدة.