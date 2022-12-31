في الجولة 11 من دوري روشن.. الطائي يقسو على الباطن برباعية

حقق فريق الطائي الأول لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على ضيفه الباطن، استقر عند أربعة أهداف دون مقابل اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري روشن للمحترفين.