ضمن فعاليات موسم الدرعية.. مباريات حاسمة في ربع نهائي كأس التنس

وشهد اليوم الأول من منافسات كأس الدرعية للتنس حضورًا كبيرًا من الجمهور والزوار من داخل المملكة وخارجها، الذين استمتعوا بمنافسات حماسية من نجوم التنس المصنفين عالمياً، إضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، وذلك في قرية الدرعية الرياضية، إلى جانب حضور الحفل الغنائي للفنان وائل جسار، تضمنت باقة من أشهر أعماله الغنائية التي أشعلت حماس الجمهور.