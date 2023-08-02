مدرب النصر "كاسترو": نلعب أمام الزمالك من أجل الفوز فقط

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرتغالي "كاسترو"، إن فريقه سيدخل مواجهة الزمالك المصري من أجل الفوز فقط، رغم أن نتيجة التعادل تؤهله أيضًا.
ويلتقي النصر نظيره الزمالك المصري، غداً الخميس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
وتابع مدرب النصر في المؤتمر الصحافي: "مباراة الغد مهمة للغاية للفريقين، وستحسم هوية المتأهل للدور المقبل بنسبة كبيرة، والزمالك فريق يتميز بالأداء الجماعي، ويقدم دائماً أفضل ما لديه خاصة تقليل المساحات والحماس الكبير في الاحتكاك بالخصم، كما يملك نجمًا مميزًا، وهو شيكابالا صاحب الخبرة والإمكانات العالية جدًا".
وبيّن المدرب البرتغالي أن فريقه يعتمد على كامل المجموعة وليس على اسم واحد فقط، مشيرًا إلى أن وجود نجوم كبار في فريقه مثل البرتغالي رونالدو والوافد الجديد السنغالي ساديو ماني يجذب الانتباه بشكل كبير.