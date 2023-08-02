مدرب النصر "كاسترو": نلعب أمام الزمالك من أجل الفوز فقط

وتابع مدرب النصر في المؤتمر الصحافي: "مباراة الغد مهمة للغاية للفريقين، وستحسم هوية المتأهل للدور المقبل بنسبة كبيرة، والزمالك فريق يتميز بالأداء الجماعي، ويقدم دائماً أفضل ما لديه خاصة تقليل المساحات والحماس الكبير في الاحتكاك بالخصم، كما يملك نجمًا مميزًا، وهو شيكابالا صاحب الخبرة والإمكانات العالية جدًا".