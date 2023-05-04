"الإيرانى" أحمد نور الله يقترب من الانضمام إلى صفوف الاتحاد

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، عن اقتراب الإيرانى أحمد نور الله، لاعب شباب الأهلي دبى من اللعب لصفوف نادى الاتحاد خلال الموسم الجديد.
وكتب الموقع العالمي المختص بإحصائيات وأرقام اللاعبين، بجانب بيانات اللاعب الإيرانى احتمالية انتقاله إلى نادي الاتحاد بنسبة 90%.
وينتهى عقد أحمد نور الله البالغ من العمر 30 عامًا، مع شباب الأهلي دبي، في يونيو القادم، الذى انضم إليه فى 2021، قادمًا من نادى نادي برسبوليس الإيراني .
وكانت تداولت أخبار سابقة عن رغبة الاتحاد في الاستغناء عن خدمات البرازيلي برونو هنريكى، لاعب خط وسط الحالى للفريق، بطلب من مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو.
ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد ،59 وبفارق 3 نقاط عن النصر، صاحب المركز الثاني.