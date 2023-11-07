رياضة

لاعب النصر "رونالدو" يتصدر لا عبي الدوري السعودي الأكثر صناعة للأهداف

"محرز" حل ثانيًا
لاعب النصر "رونالدو" يتصدر لا عبي الدوري السعودي الأكثر صناعة للأهداف

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي صناعة للأهداف بعد الجولة الـ12 .

وجاء نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بالقائمة كأكثر لاعبي دوري روشن السعودي صناعة للأهداف برصيد 7 تمريرات حاسمة .

وتواجد أيضًا بالقائمة بالمركز الثاني، الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، بالتساوي مع المغربي مراد باتنا لاعب الفتح، إذ نجحا أيضًا في صناعة 6 تمريرات حاسمة .

ويتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال برصيد 32 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يقع الاتحاد بالمركز السادس برصيد 21 نقطة.

كريستيانو رونالدو
دوري روشن السعودي للمحترفين

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