لاعب النصر "رونالدو" يتصدر لا عبي الدوري السعودي الأكثر صناعة للأهداف

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي صناعة للأهداف بعد الجولة الـ12 .
وجاء نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بالقائمة كأكثر لاعبي دوري روشن السعودي صناعة للأهداف برصيد 7 تمريرات حاسمة .
وتواجد أيضًا بالقائمة بالمركز الثاني، الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، بالتساوي مع المغربي مراد باتنا لاعب الفتح، إذ نجحا أيضًا في صناعة 6 تمريرات حاسمة .
ويتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال برصيد 32 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يقع الاتحاد بالمركز السادس برصيد 21 نقطة.