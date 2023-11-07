لاعب النصر "رونالدو" يتصدر لا عبي الدوري السعودي الأكثر صناعة للأهداف

وتواجد أيضًا بالقائمة بالمركز الثاني، الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، بالتساوي مع المغربي مراد باتنا لاعب الفتح، إذ نجحا أيضًا في صناعة 6 تمريرات حاسمة .